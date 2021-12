Voetbal

Ajax in matige Klassieker net te sterk voor Feyenoord

De Klassieker is in een lege Kuip uitgedraaid op een minieme zege voor Ajax. De Amsterdammers waren in een zeer matige topper - en mede door een uitermate knullige eigen goal van Marcos Senesi - met 2-0 te sterk voor Feyenoord.