Twijfels bij Kruijswijk voor eerste bergrit Tour

Steven Kruijswijk: ,,Dit is voor mij niet de perfecte finale. Het is steil en onregelmatig.’’ Ⓒ BSR Agency

COLMAR - Steven Kruijswijk gaf ploegmakker Wout van Aert een bemoedigend schouderklopje. Ten teken dat diens tweede plaats in Colmar vooral een knappe prestatie was. De 32-jarige Brabander was vervolgens in zijn hoofd bezig met de volgende dag. Vandaag is de loodzware rit naar La Planche des Belles Filles, waar er op dag zes van deze Tour de France al vuurwerk wordt verwacht tussen de klassementsrenners.