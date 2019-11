Telstar biedt Ajax-fans extra kaarten aan

Er mogen flink wat meer Ajax-fans dan oorspronkelijk het uitduel bij Telstar bijwonen. Ⓒ Michel van Bergen

VELSEN-ZUID - Telstar heeft donderdagochtend niet alleen de laatste kaarten verkocht voor de bekerwedstrijd tegen Ajax (18 december), het had ook een aangename verrassing voor de titelhouder in petto. De Amsterdammers mogen 650 in plaats van 350 supporters meenemen naar Sportpark Schoonenberg.