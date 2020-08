Judowereld opgeschrikt: nog twee coronagevallen

Vanwege de AVG-wetgeving en het recht op privacy worden de namen van de desbetreffende judoka’s niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat een van de twee nieuwe gevallen lid is van de nationale selectie. De JBN heeft (intern) gemeld dat deze judoka waarschijnlijk niet op Papendal heeft getraind op het moment dat hij of zij besmettelijk was.

De andere positief geteste judoka is aangesloten bij het regionale trainingscentrum Zuid Oost. ’De RTC-judoka heeft op donderdag 6 augustus (eerste groep) en zondag 9 augustus op Papendal getraind met andere judoka’s. De judoka’s waarmee intensief is getraind zijn inmiddels persoonlijk geïnformeerd’, meldt de JBN in een statement op zijn website. ’Naar aanleiding van de nieuwe besmettingen komen alle RTC-judotrainingen op alle hoofd- en sublocaties tot en met in ieder geval zondag 23 augustus te vervallen. Er mogen door de RTC’s alternatieve trainingen, waarbij de 1,5-meter afstand kan worden gewaarborgd, worden aangeboden.’

Eerder deze week legde de judobond al – tot en met 20 augustus – een groot deel van het topsportprogramma op Papendal stil. „We gaan weer terug naar alleen conditie- en krachttraining, Het virus waart helaas in meer sporten rond, maar je hoopt altijd dat het jouw sport overslaat. Gelukkig is er wel nog genoeg te doen voor ons”, zei hoofdcoach Maarten Arens afgelopen dinsdag al.

Het is voor hem en alle andere betrokkenen in de judowereld te hopen dat er in de komende periode niet nog meer coronagevallen bij komen.