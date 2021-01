Matthijs de Ligt met Juventus in topper langs koploper AC Milan

Juventus verkleinde de achterstand op koploper AC Milan tot 7 punten en heeft ook nog een duel minder gespeeld. Bij een nederlaag was het verschil tot 13 punten opgelopen.

Chiesa opende de score in de 18e minuut. Davide Calabria maakte in de 41e minuut gelijk. Chiesa trof in de 62e minuut opnieuw doel voor de ploeg waarvoor Matthijs de Ligt weer de hele wedstrijd speelde. McKennie liet Juventus in de 76e minuut verder uitlopen

Federico Chiesa loopt weg na een van zijn treffers. Ⓒ ANP/HH

AC Milan leed de eerste competitienederlaag in 28 duels in de Serie A, na de nederlaag van 8 maart tegen Genoa (2-1). De koploper speelde zonder Ante Rebic en Rade Krunic die besmet zijn met het coronavirus. De geschorste Sandro Tonali en de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic, Ismael Bennacer, Alexis Saelemaekers en Matteo Gabbia waren ook niet inzetbaar tegen de kampioen uit Turijn. Bij Juve ontbraken Juan Cuadrado en Alex Sandro, die al eerder positief testten op corona.

Internazionale blijft de nummer 2 van de ranglijst, ondanks een nederlaag bij Sampdoria (2-1). Stefan de Vrij maakte de enige treffer voor Inter, dat een achterstand van 1 punt op AC Milan houdt. AS Roma verkleinde de achterstand op de koploper tot 4 punten. De nummer 3 van de ranglijst vierde een eenvoudige uitzege op Crotone: 3-1. Borja Mayoral (2) en Henrikh Mkhitaryan scoorden al voor rust. Rick Karsdorp speelde het hele duel voor AS Roma.

Juventus steeg door de zege op AC Milan naar de vierde positie van de Serie A.