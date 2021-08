Willem II blijft PEC Zwolle de baas

Voetbal

Statistieken: zege PSV en andere duels in Eredivisie

Het is tijd voor speelronde drie van de Eredivisie. PSV is ook na drie speelronden nog zonder puntenverlies. Het elftal van trainer Roger Schmidt won zaterdagavond in eigen stadion van FC Groningen (5-2) en is nu weer koploper. Feyenoord en sc Heerenveen kunnen zondag bij winst naast PSV komen.