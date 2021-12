Ruud van Nistelrooy: ’Ajax en Barcelona zijn voor mij geen opties’

De Geffenaar verklaart dat een topclub buiten PSV voor hem in de Eredivisie toch geen optie is. Daarmee sloot hij ook Feyenoord uit. „Maar daarbuiten kan ik bij elke club in Nederland werken”, aldus Van Nistelrooy, die nog wel wat beperkingen over de grenzen heeft. „Wat voor Ajax geldt, is in Spanje ook voor Barcelona van kracht. Daar zou ik door mijn Real Madrid-verleden niet aan de slag willen gaan.”

Er zijn spelers en trainers die het minder nauw nemen met dat soort sentimenten. In Nederland speelde Ronald Koeman bij Feyenoord, Ajax en PSV en hij was er ook trainer. „Die is wat flexibeler en staat boven alle partijen. Daarom is het Ronald Koeman”, aldus Van Nistelrooy.

