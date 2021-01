Organisatie: noodtoestand Tokio leidt tot veilige Olympische Spelen

„Dit biedt Tokio 2020 de mogelijkheid om plannen te maken voor veilige Spelen komende zomer”, zegt de organisatie tegen de BBC. „We gaan door met de voorbereidingen.”

Iets minder dan tweehonderd dagen voor de start van de Spelen riep de Japanse overheid de noodtoestand uit in de regio Tokio en drie omliggende gebieden. Volgens premier Yoshihide Suga is dat nodig om het weer toenemende aantal dagelijkse coronagevallen terug te dringen. Zo moet de horeca iedere avond al om 19.00 stoppen met het schenken van alcohol en een uur later de deuren sluiten. Na 20.00 uur moeten de inwoners van Tokio en de omliggende regio’s zoveel mogelijk binnenblijven.

Geschrapt

De maatregelen gaan vrijdag in en gelden in ieder geval tot 7 februari. Japan heeft te maken met relatief lage coronacijfers. In het gastland van de Spelen zijn vooralsnog ruim 3600 mensen overleden aan Covid-19. De snelheid waarmee het aantal besmettingen en doden toeneemt, baart de overheid echter zorgen. Shinzo Abe, de voorganger van Suga als premier, riep in april vorig jaar ook al eens de noodtoestand uit.

De toorts waarmee de olympische vlam door Japan gaat trekken, zou de komende weken aan het publiek worden getoond in enkele steden om Tokio heen. Die tentoonstellingen zijn voor de rest van deze maand echter geschrapt. De organisatie wil daarmee voorkomen dat veel mensen bij elkaar komen en het virus zich kan verspreiden.

De olympische vlam legt vanaf 25 maart een route af door alle 47 regio’s van het Aziatische land en komt op 23 juli aan in Tokio, waar dan de openingsceremonie van de met een jaar uitgestelde Spelen moet worden gehouden.