Onfatsoen leidend bij Sparta en Feyenoord

Chef Voetbal Valentijn Driessen

Tot haar verbijstering bleek directeur Marc Overmars op vakantie. Z’n secretaresse weet al sinds jaar en dag dat haar baas letterlijk zonder agenda door het leven gaat en daardoor komt ze soms voor verrassingen te staan. Inmiddels voert deze Overmars dus een dubbele agenda en doen waanzinnige complottheorieën de ronde over het beruchte interview in De Telegraaf met de Ajax-directeur. Daarin adviseert hij per direct een streep onder de Eredivisie te zetten.