Liverpool klopt Arsenal in duel met 10 goals

Sepp van den Berg zit Mesut Özil op de hielen. Ⓒ Reuters

In een waar doelpuntenfestijn heeft Liverpool zich op Anfield verzekerd van een plaats in de vijfde ronde in de League Cup. Het kolderieke duel met Arsenal eindigde na negentig minuten in 5-5. De thuisploeg nam daarna de strafschoppen net iets beter: 5-4. Namens de bezoekers miste Dani Ceballos.