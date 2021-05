Josine Koning, koningin van de shoot-outs

Premium Ondernemen

’Hockey is geen voetbal, je vangt geen miljoenen’

Ze wordt de nieuwe Naomi van As of Fatima de Moreira de Melo genoemd. De 21-jarige hockeyster Noor Omrani ziet het als een groot compliment. Dat laat ze weten aan presentator Jeroen Holtrop in een nieuwe aflevering van MonnieMakers.