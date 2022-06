Van Gaal gaat voor of na confrontatie met Wales uitgebreid rouleren

Het is alleen nog de vraag of de bondscoach het uitduel van woensdag met Wales al benut om andere spelers een kans te geven. Hij kan ook voor een groot deel vasthouden aan de ploeg die vrijdag België te kijk zette (4-1) en pas in de interlands tegen Polen en opnieuw Wales rouleren.

Van Dijk

Van Gaal moet Virgil van Dijk sowieso vervangen. De aanvoerder verliet zaterdagmiddag het trainingskamp van Oranje. Hij mag op vakantie na een slopend seizoen met 60 officiële duels. De bondscoach heeft met Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt goede vervangers voor Van Dijk. Maar hoe gaat hij zijn ploeg verder formeren?

Van Gaal verklapte vorige week al dat hij alle spelers uit zijn selectie aan het werk wil zien tijdens de eerste vier duels in de Nations League. „Iedereen krijgt een kans”, zei de 70-jarige coach. „Ik wil nu zoveel mogelijk jongens aan het werk zien, zodat ik straks bij het samenstellen van de definitieve selectie de juiste keus kan maken. Daarbij spelen we vier duels in elf dagen. Ik wil mijn spelers niet overbelasten.”

Feest bij Wales

Oranje heeft vijf dagen rust gehad als het woensdag aftrapt in Wales, dat zich zondag voor het eerst sinds 1958 voor een WK kwalificeerde. De spelers van Wales vierden de zege uitgebreid. Het is afwachten hoe ze het duel met Oranje benaderen. Het Nederlands elftal speelt na het duel met Wales nog binnen zes dagen tegen Polen (11 juni) en Wales (14 juni), Mogelijk gaat Van Gaal pas in die twee duels uitgebreid rouleren.

Als Oranje ook het tweede groepsduel met Wales wint, dan ligt het op koers voor de eindzege van groep vier in divisie A. Dat biedt voordelen. De poulewinnaar speelt in het kwalificatietoernooi voor het EK van 2024 niet in een groep van zes maar in een poule met vijf teams. Twaalf ploegen die zich niet via het kwalificatietoernooi voor het EK in Duitsland weten te kwalificeren, krijgen een herkansing in de play-offs om drie resterende tickets. De resultaten in de Nations League zijn bepalend voor deelname aan die play-offs. Ook strijdt de poulewinnaar volgend jaar om winst van de Nations League.