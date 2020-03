Sport Kort: Schaatsbond wil alsnog naar Thailand

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Volleybal: Competitie aangepast vanwege coronacrisis

15.09 uur: De Nederlandse volleybalbond Nevobo heeft de nationale competitiepiramide uitgebreid, nu het seizoen vanwege het coronavirus vervroegd is afgelopen. Om toch voor doorstroming te zorgen, komt er een poule bij in de topdivisie, het niveau onder de eredivisie.

De Nevobo besloot zo’n twee weken geleden al om het seizoen in alle klassen onder de eredivisie niet af te maken. Vorige week zondag werd ook de eredivisie voor beëindigd verklaard.

De bond vroeg de clubs om mee te denken over een alternatieve promotie-/degradatieregeling en kreeg daar duizenden reacties op. Het leidde tot de keuze om een extra poule in te voeren in de topdivisie, die door extra aanvulling vanuit de lagere divisies vanaf volgend seizoen uit twee poules van twaalf clubs bestaat. Uit de eredivisie degradeert zowel bij de mannen als de vrouwen één ploeg (Zaanstad en Alterno). Het mannen- en vrouwenteam van VCN promoveren naar de hoogste afdeling.

„Op basis van de reacties en voorstellen hebben we gezocht naar een oplossing waarbij we zoveel mogelijk de resultaten van het afgelopen seizoen mee konden nemen”, zegt algemeen directeur Guido Davio van de Nevobo. „Samen met het bestuur en de bondsraad zijn we tot dit besluit gekomen. Iedereen is ervan doordrongen dat we in deze unieke situatie een beslissing moeten nemen en begrijpt dat iedere keuze voor- en nadelen kent. We denken hiermee de meest reële oplossing te hebben gekozen, die duidelijkheid verschaft richting het aankomende seizoen.”

Tennis: Sporrel manager topsport bij KNLTB

15.08 uur: Dennis Sporrel gaat per 1 september bij de Nederlandse tennisbond KNLTB aan de slag als manager topsport. Hij is nu nog werkzaam bij de KNLTB als bondscoach rolstoeltennis. Sporrel neemt een deel van het takenpakket over van technisch manager Alex Reijnders, die over vijf maanden afscheid neemt van de tennisbond. Hij was sinds 2015 in dienst bij de KNLTB.

Sporrel zal in zijn nieuwe functie eindverantwoordelijk zijn voor het topsportklimaat, zowel bij het valide als het rolstoelprogramma, en tevens de aansturing doen van onder anderen de bondscoaches mannen, vrouwen en jeugd. Hij zal minder op reis zijn en ook minder op de baan trainingen verzorgen. Deze taken worden overgenomen door een uitbreiding van het contract met Sten Leusink.

„Dennis Sporrel is voor de komende jaren de juiste man op de juiste plaats”, liet technisch directeur Jacco Eltingh weten. „Hij kan op de juiste wijze communiceren en mensen overtuigen om er alles aan te doen en werkt altijd vanuit de topsportgedachte. Ik ben ook heel blij dat we deze functie met een Nederlander kunnen invullen, omdat we zo enorm veel kwaliteit in Nederland hebben.”

Schaatsen: ISU wil in 2021 alsnog naar Thailand

12.37 uur: Het tweejaarlijkse congres van de internationale schaatsunie ISU is afgelast vanwege de coronacrisis. De bijeenkomst van de wintersporters stond voor 8 tot en met 12 juni gepland in Phuket in tropisch Thailand. Uitstel hoeft echter nog geen afstel te betekenen voor alle officials. In 2021 wil de ISU het congres alsnog laten plaatsvinden, indien mogelijk op dezelfde locatie.

De ISU-leden kunnen kiezen uit twee opties: definitieve annulering of uitstel tot juni 2021. De Nederlandse schaatsbond KNSB geeft de voorkeur aan een verschuiving naar volgend jaar. Voor een reglementair besluit is twee derde meerderheid van de stemmen noodzakelijk.

„We hebben alle begrip voor dit besluit in deze tijden van corona”, zegt Herman de Haan, directeur-bestuurder van de KNSB. „We wachten af wanneer het congres alsnog doorgaat en gaan ervan uit dat we dringende zaken als altijd rechtstreeks met de ISU kunnen blijven bespreken.”

Hockey: Coach Van den Heuvel moet nog even geduld hebben in België

12.06 uur: Door het uitstel van de Olympische Spelen van Tokio 2020 naar de zomer van 2021 moet hockeycoach Michel van den Heuvel bij de Belgische mannenploeg nog even geduld hebben. De voormalige bondscoach van Oranje zou in december van dit jaar aantreden als bondscoach van de wereldkampioen. Hij blijft nu echter bij de Belgische selectie tot en met de verplaatste Spelen in Japan aan als tweede assistent van de huidige bondscoach Shane McLeod.

De Nieuw-Zeelander zou deze zomer na Tokio 2020 plaatsmaken voor Van den Heuvel, die na dit seizoen afscheid neemt bij landskampioen Bloemendaal. McLeod was van plan om met zijn gezin een rustjaar in te lassen, maar na de verschuiving van de Spelen besloot hij met steun van de spelersgroep alsnog bij te tekenen. „Ik ben blij dat ik het project kan afronden, ook al duurt het iets langer dan we oorspronkelijk gepland hadden”, liet McLeod weten.

Van den Heuvel (55) mag België naar de Zomerspelen van Parijs 2024 leiden. De Brabander, sinds eind 2015 bij de ’Red Lions’ betrokken, zegt geen moeite te hebben met het aanblijven van McLeod. „Het coachen van deze ploeg is altijd teamwerk geweest.”

Phil Mickelson en Tiger Woods in 2018 Ⓒ AFP

Golf: Mickelson werkt aan 2e editie van The Match tegen Woods

09.34 uur: De Amerikaanse golfer Phil Mickelson heeft best wel zin in een nieuw titanenduel met zijn vroegere ’vijand’ Tiger Woods, zeker nu de gehele sportwereld door het coronavirus vrijwel volledig tot stilstand is gekomen. „Ik ben ermee bezig, dat is zeker”, liet hij op Twitter weten na een vraag van een fan.

Woods (44) en Mickelson (49) waren jarenlang elkaars grootste concurrenten die nauwelijks een woord wisselden, maar die animositeit is geleidelijk aan veranderd in een vriendschap. Woods, goed voor vijftien majorzeges, en ’Lefty’, vijfvoudig majorwinnaar, oefenen tegenwoordig vaak samen.

In november 2018 speelden beide grootheden de eerste editie van ’The Match’, een zeer lucratief showduel over 18 holes op de Shadows Creek Golf Course in Las Vegas. Publiek was er niet bij en de strijd was alleen tegen betaling te zien op televisie of internet. Mickelson won het golffestijn in de play-off op de vierde extra hole en verdiende daarmee 9 miljoen dollar (circa 8,2 miljoen euro). Woods bleef met lege handen achter.

Voor de tweede editie van ’The Match’ worden beide spelers mogelijk aan een golfpartner gekoppeld en dat zou een beroemdheid uit een andere tak van sport kunnen zijn. „Dat zou een extra dimensie aan de wedstrijd geven en onderweg bovendien wat meer gespreksstof opleveren”, liet Mickelson eerder al weten.

Het golfseizoen ligt zeker tot eind mei stil vanwege het coronavirus. De eerste majors van het jaar, de Masters en het PGA Championship, zijn daardoor ook uitgesteld.