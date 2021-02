Zaterdagduels Eredivisie vroeger afgewerkt

Ook afgelopen weekeinde werden door de winterse omstandigheden al een aantal duels naar voren gehaald. Alle zondagwedstrijden werden toen geschrapt.

Normaal gesproken wordt bij een verwachte gevoelstemperatuur van -15 graden of lager gekeken of wedstrijden doorgang kunnen vinden of dat de aanvangstijden aangepast kunnen worden", aldus de KNVB. "Omdat de mogelijkheid bestaat dat de gevoelstemperatuur zaterdag later op de avond de -15 graden kan benaderen, vangen de wedstrijden eerder aan."

Zondag staan er ook vier duels op het programma; onder meer Vitesse, AZ en Feyenoord komen dan in actie. De speelronde wordt vrijdag ingeluid met RKC Waalwijk - FC Emmen. Die wedstrijd is ook vervroegd, van 20.00 naar 18.45 uur.

Nieuwe programma

FC Groningen - PEC Zwolle: aanvang 12.00 uur, was 20.00 uuur

Sparta - Fortuna Sittard: aanvang 14.15 uur, was 20.00 uur

ADO Den Haag - PSV: aanvang 16.30 uur, was 18.45 uur

Heracles Almelo - Ajax: aanvang 18.45 uur, was 21.00 uur