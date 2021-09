Louis van Gaal: ’Hogeschoolvoetbal’

„Als je 6-1 wint, kun je een ereronde verwachten. Hier had ik voor de wedstrijd voor getekend. Ik heb mijn visie op de spelers geprojecteerd. Ik heb veel gedaan wat de spelers wilden. Ik zei ook na Noorwegen dat het een fantastische groep was. Dat zei ik na Montenegro, en dat zeg ik nu weer”, aldus de bondscoach tegenover de NOS.

Van Gaal was verrast door het tempo dat Oranje de hele wedstrijd aan de dag legde. „De jongens hebben het de hele wedstrijd volgehouden, niet normaal. De eerste goal was hogeschoolvoetbal. Dat hebben we niet getraind, het komt er gewoon uit. Ik heb te maken met een heel blije groep”, prees Van Gaal zijn mannen.

Van Gaal was blij dat hij de eerste week met Oranje goed is doorgekomen. WK-deelname lonkt. Nederland moet nu nog vier duels afwerken: Letland-uit, Gibraltar-thuis, Montenegro-uit en Noorwegen-thuis. „De eerste drempel ben ik overheen, heel blij mee. Vanaf nu gaat het alleen maar beter. Er kan ook nog veel beter. Zo waren we te onzorgvuldig in balbezit.”

