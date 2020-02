Real ziet na uitglijder voorsprong op Barça slinken

De Russische oud-Feyenoorder Fedor Smolov schoot Celta al na zeven minuten op voorsprong. Het duurde tot de 52e minuut voordat Real Madrid langszij kwam dankzij Toni Kroos. Aanvoerder Sergio Ramos benutte in de 65e minuut een strafschop voor Real. De koploper leek daarmee de punten alsnog in Madrid te houden, maar invaller Santi Mina zorgde in de 85e minuut voor de 2-2.

FC Barcelona won een dag eerder met 2-1 van Getafe, de komende tegenstander van Ajax in de Europa League.

Bekijk hier de uitslagen en stand in La Liga

ITALIË: Dure nederlaag De Vrij met Inter

Lazio lijkt serieus mee te gaan doen in de strijd om de titel in Italië. Het team van coach Simone Inzaghi won zondag de topper van Internazionale met 2-1.

Lazio keek bij rust nog tegen een achterstand aan, de Engelsman Ashley Young scoorde kort voor rust. Ciro Immobile maakte in de 50e minuut vanaf de strafschopstip gelijk, die veroorzaakt werd door Stefan de Vrij. De Serviër Sergej Milinkovic-Savic bracht Lazio in de 69e minuut op voorsprong en de thuisploeg hield die voorsprong vast.

Juventus, dat zondag met 2-0 van Brescia won, is na 24 speelronden koploper met 57 punten. Lazio staat nu tweede met 56 punten. Inter moet met 54 punten voorlopig met de derde plek genoegen nemen.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Serie A

FRANKRIJK: Olympique Marseille krijgt Champions League in zicht

Olympique Marseille heeft met het oog op deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League goede zaken gedaan. Het elftal van de Portugese trainer André Villas-Boas versloeg Lille met 1-2.

Marseille verstevigde daarmee de tweede plaats, goed voor rechtstreekse toegang tot het belangrijkste Europese clubtoernooi. De voorsprong op nummer 3 Stade Rennes is na 25 speelronden elf punten. Koploper Paris Saint-Germain heeft tien punten meer dan Marseille.

Oranje-international Kevin Strootman kwam in de 89e minuut als invaller in het veld bij Marseille, waar Reinildo Mandava en Dario Benedetto de doelpunten maakten. Strootman kreeg diep in blessuretijd nog een gele kaart.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Ligue 1