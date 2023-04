Schaatscoach De Wit heeft grote plannen: ’Sterkste team ter wereld worden’

De 43-jarige De Wit werkt al jaren samen met olympisch kampioen Miho Takagi. Eerst bij de Japanse bond en vorig seizoen gingen ze met z’n tweeën verder. Het duo is er de afgelopen maanden achter gekomen dat uitbreiding nodig was om successen te blijven boeken. Het seizoen verliep namelijk moeizaam voor het tweetal. Dat had ook te maken met het feit dat zijn pupil flink heeft lopen kwakkelen met haar gezondheid.

„Maar als het niet precies gaat zoals je had gehoopt, moet je ook als coach je verantwoordelijkheid nemen. Voor zowel Miho al mij gold dat we uitdaging misten. We kwamen tot de conclusie dat we mensen misten die ons motiveerden en inspireerden. Op de Olympische Spelen van 2026 willen we goud en om dat doel te bereiken, leek het ons verstandig om het team uit te breiden. Maar we wilden niet zomaar rijders aantrekken. Onze ambitie is duidelijk en daar hoort een bepaald niveau bij.” De eerste twee namen zijn inmiddels toegevoegd aan het team. De Japanse Ayano Sato en Yuma Murakami hebben zich bij Team Gold gevoegd. De komende maanden komen daar nog andere internationale namen bij. „We zijn ook in gesprek met een Nederlandse rijder én sponsoren.”

De Wit ziet de toekomst rooskleurig tegemoet. „Ons hoofddoel is om het grootste en sterkste team ter wereld te worden. De beste schaatsers zijn bij ons welkom. Ja, ook de Nederlanders. Wij willen laten zien dat we samen veel kunnen bereiken.” De Wit spreekt van een spannende stap maar heeft alle vertrouwen in het nieuwe avontuur. „We hebben het heft in eigen handen genomen en zijn met elkaar heel hard aan het pushen. Ik heb er 100% vertrouwen dat dit een hele grote ploeg gaat worden en we successen gaan boeken. Het gaat een mooie reis worden.”

De afgelopen weken ontstond er veel commotie in de schaatswereld toen bleek dat een Thialf-boycot dreigt voor buitenlandse rijders. De Wit maakt zich hier niet zo druk om. „Daar komt echt wel een oplossing voor en anders komen ze lekker naar mijn ploeg.”