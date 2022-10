Invaller Luuk de Jong goud waard bij knappe winst PSV op Arsenal

Daarin is een nummer drie uit de Champions League de tegenstander en dat zou een aansprekende tegenstander als FC Barcelona, Juventus en Atletico Madrid kunnen worden. Overigens maakt PSV op de laatste speeldag volgende week, als de Brabanders de expeditie boven de poolcirkel naar FK Bodø/Glimt maken, nog kans om eerste in de groep te worden. Daarvoor moeten de Eindhovenaren dan zelf winnen in Eindhoven, terwijl Arsenal punten moet verspelen op bezoek bij zwakke broeder FC Zürich. De ploeg die eerste wordt, mag de tussenronde overslaan en stroomt direct door naar de laatste zestien van de Europa League.

Het was een mooie Europese avond in Eindhoven, waar het publiek met volle teugen genoot van een goed spelend PSV, dat Premier League-koploper Arsenal op waarde klopte. De Londenaars, vooraf al verzekerd van een vervolg in de Europa League, waren weliswaar niet met de allersterkste ploeg aangetreden, zo begonnen Bukayo Saka en Gabriel Jesus op de bank, maar manager Mikel Arteta stuurde toch de nodige kanonnen naar het front, zoals Gabriel Martinelli, Martin Odegaard en Granit Xhaka.

Hoewel Van Nistelrooy de 4-2 nederlaag bij FC Groningen als een incident beschouwde en hij over het veldspel helemaal niet zo ontevreden was, had hij zijn elftal toch op drie posities aangepast. Armando Obispo, die de ontmaskering in het noorden inleidde met een grote fout moest zijn plaats afstaan aan Jarrad Branthwaite. Op het middenveld keerde Erick Gutierrez, die in Groningen niet fit genoeg was om te spelen, terug in de basis en de rechtsbackpositie werd ditmaal ingevuld door Phillipp Mwene. Behalve Obispo namen ook Guus Til en Jordan Teze plaats op de bank.

Xavi Simons houdt twee tegenstanders bezig. Ⓒ ProShots

PSV kwam ondanks de deceptie in Groningen fris voor de dag en toonde veerkracht nadat tot tweemaal toe een Eindhovens doelpunt (eerst een mooie stift van Cody Gakpo, daarna een goede solo van Xavi Simons) werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Met De Jong na rust als nummer negen ging PSV op jacht naar de voorsprong. Na een geweldige voorbereidende actie van Simons, die voortreffelijke speelde en bij tijd en wijle ongrijpbaar was voor de Arsenal-defensie, schoot Gakpo nog voorlangs.

Maar even later was het wel raak. Na goed afleggen van De Jong knalde Joey Veerman onberispelijk raak. Een verdiende voorsprong voor PSV, dat veel meer spirit in de wedstrijd legde dan Arsenal. Even later was het zelfs 2-0, toen De Jong op aangeven van Gakpo de bal onhoudbaar in het Londense doel kopte.

Hoofd van wereldklasse

Met het hoofd is De Jong van wereldklasse en met zijn sterke optreden tegen Arsenal, de huidige nummer één van Engeland, stelde hij nadrukkelijk zijn kandidatuur voor een plekje in de definitieve WK-selectie. Een speler die zo sterk in de lucht is, heeft een grote waarde voor een toernooiploeg. De Jong had de memorabele avond nog mooier kunnen maken, maar zijn kopstoot ging voorlangs, terwijl Gakpo voor de tweede keer deze avond een goal vanwege buitenspel afgekeurd zag worden.

Echt spannend werd het niet meer, ook niet toen Arsenal-manager Arteta zijn grote namen Saka en Jesus nog in de strijd gooide. PSV, dat dit seizoen zoveel moeite heeft om de nul te houden, wist het droog te houden tegen de Premier League-koploper. Mede doordat doelman Walter Benitez goed redde bij een inzet van dichtbij van Saka en Brantwaite met doodsverachting de rebound wegwerkte. En zo leed Arsenal in Eindhoven pas de tweede seizoensnederlaag (na de eerder uitglijder tegen Manchester United) en de tweede nederlaag tegen PSV in het Philips Stadion na die in 2007 dankzij een goal van Mendez. Door het goede nieuws uit Zwitserland kon er na afloop flink feest gevierd worden, een succes dat PSV goed kon gebruiken na de teleurstellingen eerder dit seizoen.