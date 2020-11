Ronald Koeman neemt het op voor ’moeilijke’ Lionel Messi

Zondag besprak de in augustus ontslagen Sétien in een interview met El País zijn verstandhouding met de Argentijnse spits. „Er zijn spelers die niet makkelijk te managen zijn. Iets wat inherent is aan veel sporters. Leo is daar een van, het is waar.”

Koeman kan zich niet vinden in die woorden. „Elke coach is anders, maar voor mij is hij de aanvoerder en ik praat elke week met hem over dingen in de kleedkamer en op het veld. Er is een goede relatie. Ik ben het niet eens met Sétien, maar ik respecteer zijn mening en wat hij heeft meegemaakt.”

Ronald Koeman Ⓒ EPA

Barcelona speelt woensdag tegen Dinamo Kiev in de Champions League. De ploeg van Koeman presteert op de Europese toneel, in tegenstelling tot de Spaanse competitie, met zes punten uit twee wedstrijden prima. In La Liga staat Barcelona op de twaalfde plaats.

In een nieuwe voetbalpodcast Kick-off: hoe ziet de toekomst eruit voor Ronald Koeman als coach bij Barcelona, nu de strijd om de nieuwe voorzitter is losgebarsten?

Koeman kan weer beschikken over Marc-André ter Stegen. De Duitse doelman, de nummer 1 onder de lat bij de Spaanse topclub, is hersteld van de knie-operatie die hij in augustus onderging. Ter Stegen traint weer mee en kan mogelijk tegen Dinamo Kiev zijn rentree maken.

„Het gaat goed met hem, maar we moeten afwachten of hij woensdag al kan spelen”, zei Koeman, die reservekeeper Neto zaterdag zag blunderen tegen Alavés. De Braziliaan verslikte zich na een half uur spelen in een terugspeelbal, waarna Luis Rioja de score kon openen. Barcelona kwam in de tweede helft dankzij een treffer van Antoine Griezmann wel op gelijke hoogte, maar de ploeg van Koeman slaagde er weer niet in te winnen in La Liga (1-1).