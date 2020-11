FIFA werkt aan ’goedkopere’ VAR voor alle niveaus

Een werkgroep gaat onder meer bepalen wat de minimumeisen moeten zijn voor ’VAR-light’. In de Nederlandse competitie wordt in de Eredivisie gebruikgemaakt van videoarbiters die achter de tv-schermen de scheidsrechters op het veld kunnen helpen, in de Keuken Kampioen Divisie gebeurt dat niet.

Opvallend is ook het verschil in de internationale competities van de UEFA. In de Champions League is er bij iedere wedstrijd een VAR, in de Europa League ontbreekt die in de groepsfase. Pas na de winter in de knock-outfase wordt ook daar gebruikgemaakt van videoarbitrage. In de meeste Europese voetballanden hebben de scheidsrechters bij wedstrijden in de hoogste divisie hulp van de VAR.

Het kostte de KNVB zo’n 2,5 miljoen euro om in 2018 het systeem uit te rollen in Nederland. De bond betaalde de afgelopen twee jaar ook de kosten van het VAR-programma: 1,7 miljoen per jaar.

De FIFA werkt niet alleen aan een betaalbaar VAR-systeem, maar ook aan semi-automatische buitenspeltechnologie. Drie bedrijven gaan op basis van algoritmes een systeem ontwikkelen waarmee buitenspel heel snel en nauwkeurig vastgesteld moet kunnen worden. Dat gebeurt nu onder anderen ook met diverse camera’s die in de stadions hangen. De FIFA hoopt dat gespecialiseerde bedrijven erin slagen de beelden nog beter en duidelijker te maken.