Kaj Sierhuis lijkt transfer naar Stade Reims te kunnen vergeten

Ajax en FC Groningen kwamen woensdag in een bijzondere spagaat terecht. Sierhuis is eigendom van Ajax, dat de spits aan FC Groningen verhuurt. De Groningers hebben in de ArenA een optie tot koop bedongen, maar die kan pas komende zomer worden gelicht. En dus deed zich de rare situatie voor dat niemand over het Franse bod kon beslissen.

Ajax kon niet voorbij aan FC Groningen en de noorderlingen zijn (nog) geen eigenaar. Ajax moest daarom in overleg met FC Groningen. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus wilde dat FC Groningen de speler voor het afgesproken bedrag en doorverkooppercentage per direct zou kunnen kopen om hem gelijk te kunnen doorverkopen.

Ajax bleek bereid daarmee in te stemmen, maar wilde de door de Fransen betaalde transfermiljoenen, bonus én het nieuwe percentage doorverkoop eerlijk verdeeld hebben. Dat ging de Groningers te ver. Een tweede argument van technisch directeur Mark-Jan Fledderus om van de verkoop af te zien, was dat de tijd om een vervanger voor Sierhuis te halen (te) kort was.

En dus speelt Sierhuis – als de Groningers geen water bij de wijn doen – minimaal komend half jaar nog bij FC Groningen. In Reims lag voor Sierhuis een lucratief 5,5-jarig contract klaar, maar de spits staat met lege handen.