AZ-jeugd klaar voor clash met Real Madrid: ’Ik zou je 10 jaar terug raar hebben aangekeken’

„Onze filosofie is dat 50 procent van de selectie uit eigen jeugd moet bestaan”, zegt Paul Brandenburg. Ⓒ FOTO Ed van de Pol

WIJDEWORMER - Het oudste jeugdelftal van AZ ontvangt morgenmiddag (woensdag) de leeftijdsgenoten van Real Madrid. De inzet van het duel is een plek in de halve finale van de UEFA Youth League. Hoofd Opleidingen Paul Brandenburg (45) „We laten zien dat we met jongens uit onze eigen achtertuin kunnen battelen met kapitaalkrachtigere Europese clubs.” Een interview met een bevlogen opleider.