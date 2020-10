Column Raemon Sluiter: Het valt niet mee om op deze manier tennistoernooien mee te maken

Raemon Sluiter Ⓒ Matty van Wijnbergen

Vooropgesteld, met dikke letters en uitroepteken: wij, als tenniswereld, mogen waanzinnig blij zijn dat er weer toernooien gaande zijn. Dat er weer werk is. Er zijn zoveel mensen die door dit pleurisvirus, pardon, coronavirus, geen baan meer hebben, het is angstaanjagend. En dan is het einde nog lang niet in zicht. We mogen God op onze blote knieën danken dat er weer wat mogelijk is. Alleen wel gewoon thuis dan natuurlijk, niet in een volle kerk in Staphorst of Barneveld.