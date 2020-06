Jacco Verhaeren: ’De rol van Maurits Hendriks? Die ambitie heb ik niet’

„Er moesten zaken fundamenteel worden veranderd om van Australië weer een succesvol zwemland te maken”, stelt Jacco Verhaeren, die na bijna zeven jaar terugkeert naar Eindhoven. Ⓒ De Telegraaf

Natuurlijk ligt zijn hart bij het werken in de topsport, maar Jacco Verhaeren sluit niet uit dat hij na zijn avontuur in Australië voor een heel ander pad kiest. Maurits Hendriks hoeft in elk geval niet te vrezen dat Verhaeren aast op zijn functie van technisch directeur bij sportkoepel NOC*NSF. „Ik heb vaker gezegd dat ik het een heel mooie baan vind, maar Maurits doet het goed. Ik heb niet de ambitie om in die rol te stappen.”