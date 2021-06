Bondscoach Frank de Boer vindt kritiek vooral vervelend voor zijn vrouw

„Als we tegen Oostenrijk een slecht resultaat behalen, is het weer een heel ander verhaal”, weet de bondscoach. „Wij moeten ervoor zorgen dat we geloven waar we mee bezig zijn. Ik in eerste instantie en dat moet ik dan proberen over te brengen op mijn spelers en de staf. Ik denk dat dat lukt, maar we zijn er nog niet.”

De Boer zelf vindt kritiek niet zo erg, zegt hij. „Ik denk dat ik daar goed mee kan omgaan. Maar het is niet leuk voor mijn vrouw bijvoorbeeld. Datzelfde geldt voor de spelers. De een stapt er makkelijk overheen en de ander gaat er heel erg over nadenken. Laten we hopen dat de sfeer zo blijft, dat betekent dat we goede resultaten halen.”

De Boer: schorsing Arnautovic een gemis voor Oostenrijk

De Boer is er niet rouwig om dat Marko Arnautovic donderdag niet mee kan spelen in de wedstrijd tussen Nederland en Oostenrijk op het EK. „Hij viel tegen Noord-Macedonië in en liet direct het verschil zien. In dat opzicht is het een voordeel voor ons natuurlijk. We kennen hem natuurlijk vanuit zijn periode bij FC Twente. Voor Oostenrijk is het jammer, want het is gewoon een hele goede speler”, aldus de bondscoach van Oranje.

Arnautovic is geschorst omdat hij een tegenstander beledigde. Er werd gesuggereerd dat zijn uitlatingen racistisch waren. De aanleiding voor zijn woede-uitbarsting was onduidelijk.

Oostenrijk versloeg Noord-Macedonië met 3-1. De Boer: „Oostenrijk maakt een goede indruk op me. Zij kunnen ook verschillende systemen spelen, heb ik gezien. Ze hebben steeds 4-3-3 gespeeld, maar soms spelen ze ook met drie man achterin. Het is gewoon een goed team met veel spelers van RB Leipzig met veel loopvermogen, maar ook met veel kwaliteit. Het wordt geen makkelijk potje, dat is een ding wat zeker is.”

Volgens de bondscoach van Nederland hangt donderdag veel af van hoe Oranje zelf opereert. „Zij willen wel vooruit verdedigen, laat dat duidelijk zijn. Het is afhankelijk van onze kwaliteit om daar onderuit te spelen. Als dat gebeurt, denk ik wel dat we ze kunnen terugdringen. Dat hoop ik te bewerkstelligen morgen, maar zij zullen het ons zo lastig mogelijk maken. Hopelijk krijgen we een spelbeeld zoals in de eerste helft tegen Oekraïne.”

De Boer: dit Frankrijk heel moeilijk te verslaan

De Boer heeft zich niet geërgerd aan de manier waarop Frankrijk tegen Duitsland voetbalde. De wereldkampioen won met 1-0 maar zorgde dinsdag in zijn eerste EK-wedstrijd niet voor veel vermaak.

„Ik vond het, wat ik zag, nog steeds wel hoogstaand”, aldus De Boer. „Het is misschien een iets andere insteek dan wij gewend zijn. Anderzijds kun je ook genieten van de hoogstandjes van bepaalde spelers. Het is hun goed recht, als zij vinden dat dit het beste bij hun past. Als de spelers daarin geloven, en dat lijkt me wel, dan zij ze heel moeilijk te verslaan.”

Een dag eerder kwam Spanje, net als Frankrijk een van de titelkandidaten, niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Zweden. De Boer: „Je hebt altijd teams die proberen het spel te maken, maar ook teams die juist de intentie hebben daarvan te profiteren. Spanje tegen Zweden was zo’n voorbeeld. Spanje wilde domineren, kansen creëren en doelpunten maken. Zweden was vanaf de eerste minuut aan het vechten voor een 0-0. Ik denk dat dat altijd zo is geweest in het voetbal en dat er nu niet sprake is van een trend ofzo. Je ziet verschillende systemen.”