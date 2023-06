Premium Het beste van De Telegraaf

FC Twente als laatste klaar en als eerste weer aan de bak Voorbereiding Eredivisieclubs: seizoenen overlappen elkaar

Door Jeroen Kapteijns

Joseph Oosting, de nieuwe trainer van FC Twente. De tukkers waren als laatste klaar en moeten als eersten weer aan de bak. Ⓒ ANP / ANP

AMSTERDAM - De internationals van Jong Oranje zijn op het EK in Georgië en Roemenië nog bezig met het staartje van het seizoen 2022-2023, maar voor andere spelers staat de eerste werkdag van het nieuwe voetbalseizoen alweer voor de deur. Volgende week trappen meerdere clubs de voorbereiding op het seizoen 2023/2024 af. Promovendus PEC Zwolle bijt over vijf dagen het spits af, terwijl FC Twente al over ruim een maand de eerste belangrijke Europese voorrondewedstrijd op het programma heeft staan.