Alom respect voor de ’fenomenale’ en ’outstanding’ Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel tijdens de huldiging met de Nederlandse driekleur om zijn schouders. Ⓒ ANP/HH

WIJSTER - Niemand hoeft Mathieu van der Poel nog te vertellen hoe goed hij is. Dat weet de nieuwe Nederlands kampioen op de weg zelf ook best. Toch is het aardig als je een bloemlezing maakt van de commentaren die de geklopte concurrentie zondagmiddag op de VAM-berg gaf. Die zijn samen te vatten in een woord. Respect.