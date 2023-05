Klopp betaalt prijs voor uitspraken over arbiter: schorsing voor Liverpool-coach

De helft van die schorsing is voorwaardelijk, waardoor de Duitser zaterdag alleen de competitiewedstrijd tegen Aston Villa mist op eigen veld. Daarmee krijgt zijn Nederlandse assistent Pepijn Lijnders weer een prominentere rol op de bank bij de Engelse nummer 5.

Klopp ging op 30 april in de fout na het thuisduel met Tottenham Hotspur. Liverpool won het spectaculaire duel met 4-3 dankzij een treffer van Diogo Jota in blessuretijd. Klopp sprintte na het winnende doelpunt richting de vierde official, liep een hamstringblessure op en riep hem wat woorden toe. Na de wedstrijd liet hij zich uit over scheidsrechter Tierney, die hij ervan beschuldigde iets tegen Liverpool te hebben.

Tekst gaat verder onder de video

Lijnders

De 40-jarige Lijnders verving Klopp vorig jaar al twee keer toen de Duitser niet op de bank kon zitten.

Na een matig seizoen is Liverpool de laatste weken opgeklommen naar de vijfde plek, een plaats die recht geeft op Europees voetbal. Ook Champions League-voetbal is nog mogelijk, met maar 1 punt achterstand op Newcastle United en Manchester United. Liverpool speelde wel een duel meer dan de concurrenten.