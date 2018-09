Verbale strijd tussen Mourinho en Klopp

Mourinho vond dat er maar één ploeg recht had op de zege (en er ook alles voor deed om te winnen) en dat was uiteraard 'zijn' United. "Na rust heeft Liverpool met tien man staan verdedigen. Wij waren constant in de aanval. Ik baal dat we niet hebben gewonnen."

Klopp vond dat Liverpool juist voor de winst ging. "We waren de betere ploeg", zo sprak hij. "We waren voetballend sterker en hadden het beste strijdplan. Veel mensen dachten dat United over ons heen zou lopen. Maar we stonden er."

Ook tijdens het duel waren de trainers het oneens met elkaar Ⓒ EPA

Liverpool staat na 21 speeldagen met 45 punten op de derde plek in de Premier League. United is de nummer zes van Engeland met 40 punten.