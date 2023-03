Barcelona kan landstitel ruiken na late zege op Real Madrid

Vooraf was het al een enorm beladen editie van El Clásico. Vanwege het corruptieschandaal waar Barcelona bij betrokken is, is er een enorme spanning tussen de Catalanen en de rest van La Liga. Het gebruikelijke voorzittersdiner voorafgaand aan El Clásico ging zelfs niet door.

De wedstrijd begon ook furieus met binnen enkele minuten zowel een schot van Karim Benzema als Robert Lewandowski op doel. De thuisploeg was beter met ook al snel een knappe kopbal van Raphina en de rebound die Sergi Roberto over schoot. Enigszins tegen de verhouding in kwamen de bezoekers binnen tien minuten op voorsprong. Een voorzet van Vinicius Junior caramboleerde via het hoofd van Ronald Araujo ongelukkig binnen.

Barcelona herstelde zich naar het einde van de eerste helft toe goed en sloeg vlak voor rust toe. Hij kreeg de bal met enig geluk voor zijn voeten en plaatste het speeltuig buiten het bereik van Thibaut Courtois.

Barcelona was na rust lang de betere, maar in het slotkwartier kwamen de Madrilenen sterk opzetten met eerst een schot op doel van Karim Benzema en even later een treffer van Marco Asensio, die vanwege nipt buitenspel werd afgekeurd. De belegering ging door met pogingen van Asensio, Benzema en Rodrygo, maar de goal viel aan het begin van de blessuretijd aan de andere kant. Alejandro Baldé behield goed het overzicht en vond Kessié, die uitstekend afrondde en Camp Nou in extase bracht.