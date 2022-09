Video: Schmidt nu wél gelukkig met diep in blessuretijd gegeven strafschop

De koploper van Portugal leek zich te moeten gaan verzoenen met een gelijkspel in eigen huis tegen middenmoter Vizela, totdat in de negende minuut van de blessuretijd een schot van Rafa Silva tegen de elleboog van de weggedraaide Diego Rosa belandde. Strafschop, zo oordeelde de scheidsrechter direct.

Na felle protesten van de bank van Vizela duurde het minutenlang voordat Joao Mario vanaf de strafschopstip kon aanleggen, maar arbiter Fabio Verissimo bleef onvermurwbaar. Joao Mario schoot raak, waardoor de opluchting bij Schmidt groot was. Oud-Ajacied David Neres had een kwartier voor tijd de vroeg opgelopen achterstand al uitgewist met de gelijkmaker.

De omstreden penalty die Feyenoord vorig seizoen kreeg, leverde de Rotterdammers dankzij Cyriel Dessers nog een punt (2-2) op. In plaats van de achterstand op Ajax te verkleinen naar twee punten, bleef PSV door de penalty vier punten achter de Amsterdammers staan. Ajax pakte in de daaropvolgende wedstrijd het kampioenschap in de Eredivisie, terwijl de KNVB later uitleg gaf dat er voor de handsbal van Mauro Junior géén strafschop gegeven had moeten worden.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Primeira Liga