Tóch breuken voor Yara Kastelijn na zware val in cross

Er werd gevreesd voor behoorlijk rugletsel. Na onderzoek blijkt de Europese kampioene twee breukjes te hebben opgelopen in de uitsteeksels van wervel vier en vijf. Echt lang zal ze echter niet mee kunnen doen. Het is zelfs niet uitgesloten dat ze er komend weekeinde alweer erbij is.

Inge van der Heijden, die tweede eindigde, had alles zien gebeuren. „Yara probeerde in de bocht buitenom te gaan bij Shirin”, vertelde ze voor de camera’s van VTM. „Daardoor moest Shirin de binnenkant nemen, maar die lag er heel glad bij. Ze moet daar zijn uitgegleden en Yara hebben meegenomen in haar val.”

„Yara is in een bocht gehaakt met Shirin Van Anrooij en met haar rug tegen een dranghek gevallen”, legde ploegleider Camiel van den Bergh uit. „Ze had veel pijn aan de rug en daarom durfden ze haar eerst niet te veel bewegen.”

Yara Kastelijn Ⓒ Hollandse Hoogte

De eindzege in Maldegem ging uiteindelijk naar Annemarie Worst. De 24-jarige Nederlandse deed dat solo, nadat ze in de slotronde wegreed van Van der Heijden. „Dit is toch een heel klein beetje revanche voor het WK”, vertelde de Nederlandse. „Ik merkte dat ik een gaatje had in het zand en toen maakte ik het verschil. Dit geeft me heel veel vertrouwen voor het einde van het seizoen.”

De laatste podiumplaats was weggelegd voor Denise Betsema.

Bij de mannen won de Belg Eli Iserbyt. Zijn landgenoten Michael Vanthourenhout en Toon Aerts werden respectievelijk tweede en derde. Corné van Kessel was de beste Nederlander, op de vierde plaats. Wereldkampioen Mathieu van der Poel was afwezig in Maldegem.