Vrees voor rugletsel Nederlandse veldrijdster Yara Kastelijn na zware val

Er wordt gevreesd voor een stevig rugletsel, maar de eerste testen brachten vooralsnog geen breuken aan het licht.

Inge van der Heijden, die tweede eindigde, had alles zien gebeuren. „Yara probeerde in de bocht buitenom te gaan bij Shirin”, vertelde ze voor de camera’s van VTM. „Daardoor moest Shirin de binnenkant nemen, maar die lag er heel glad bij. Ze moet daar zijn uitgegleden en Yara hebben meegenomen in haar val.”

„Yara is in een bocht gehaakt met Shirin Van Anrooij en met haar rug tegen een dranghek gevallen”, legde ploegleider Camiel van den Bergh uit. „Ze had veel pijn aan de rug en daarom durfden ze haar eerst niet te veel bewegen. Na enkele testen denken de dokters dat er geen breuken zijn, enkel kneuzingen aan de heup en onderrug, maar voor alle zekerheid wordt ze nu in een rugkorset overgebracht naar het ziekenhuis van Eeklo voor verder onderzoek.”

De eindzege in Maldegem ging uiteindelijk naar Annemarie Worst. De 24-jarige Nederlandse haalde het afgescheiden nadat ze in de slotronde wegreed van Van der Heijden. „Dit is toch een heel klein beetje revanche voor het WK”, vertelde de Nederlandse. „Ik merkte dat ik een gaatje had in het zand en toen maakte ik het verschil. Dit geeft me heel veel vertrouwen voor het einde van het seizoen.”

De laatste podiumplaats was weggelegd voor Denise Betsema, ook al een Nederlandse.