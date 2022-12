Voormalig F1-coureur en tweevoudig Grand Prix-winnaar Tambay (73) overleden

Tambay reed in totaal 123 Formule 1-races. De coureur nam in 1982 het stoeltje over bij Ferrari van de overleden Gilles Villeneuve. Hij won dat jaar de Grand Prix van Duitsland en een jaar later won hij met het racenummer van Villeneuve de thuisrace van het team in San Marino.

Tambay keerde een paar jaar na zijn afscheid van de Formule 1 terug in de autosport en reed meerdere keren Parijs-Dakar en de 24 uur van Le Mans.