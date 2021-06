Familieman Frank de Wit zorgt met WK-brons voor dolle vreugde bij neefje en nichtje

Frank de Wit

AMSTERDAM - Frank de Wit is dolblij met zijn generale repetitie voor de Olympische Spelen van Tokio. ,,Er is een last van mijn schouders gevallen”, bekent de 25-jarige judoka, die het brons won in de klasse tot 81 kilogram bij de wereldkampioenschappen in Boedapest. ,,Hier snakte ik écht naar.”