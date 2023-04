Indrukwekkend: Tadej Pogacar ook superieur in Waalse Pijl

De Sloveense wonderwielrenner won afgelopen zondag ook al de Amstel Gold Race en geldt komende zondag als grote favoriet bij de laatste grote voorjaarsklassieker: Luik-Bastenaken-Luik. Want wie kan hem stoppen? Davide Rebellin en Philippe Gilbert slaagden er ooit in om die drie grote koersen te winnen. In een jaar welteverstaan.

Na een lange dag wielrennen begon het drietal Kragh Andersen, Louis Vervaeke en Samuele Battistella als eerste aan de een-na-laatste beklimming van de dag. Hun voorsprong op het peloton, met daarin natuurlijk Pogacar, was een seconde op 25. Al na een paar honderd meter schudde de Belg Vervaeke zijn medekoplopers af. In het peloton maakte ook Jumbo-Visma-renner Sam Oomen een uitstekende indruk.

Vervaeke mocht als eerste beginnen aan de beklimming van de beruchte Muur van Hoei. Maar zijn voorsprong op het peloton was op dat moment nog maar 10 seconden. Maar natuurlijk was het Pogacar die de concurrentie aan gort reed op de muur, wat een klasbak. Op 200 meter van de meet zette hij aan en keek nooit meer om.

Pogacar heeft dit jaar achttien keer een wedstrijddag op de fiets gezeten. Tien keer kwam hij als eerste over de streep. Het leek zo simpel. „Maar het was superzwaar”, bezwoer hij. „Het was lang een nerveuze koers en ik was nog bijna betrokken bij een valpartij.”