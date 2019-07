Trainer Bayern München door het stof

De trainer van Bayern München liet onlangs weten dat hij denkt dat Leroy Sané de overstap gaat maken van City naar Zuid-Duitsland. „Ik heb er alle vertrouwen in. Ik ga ervan uit dat wij hem halen”, liet Kovac weten bij ZDF. Dit was tegen het zere been van Rummenigge. „Die uitspraken zijn bij mij niet goed gevallen. Daar maak ik geen geheim van. Met Manchester City hebben we een zeer goede verstandshouding”, vertelde de voormalig aanvaller.

Kovac zocht al contact op met Manchester City-manager Pep Guardiola om zijn excuses aan te bieden. „Ik heb hem gebeld en sorry gezegd. Ik weet dat Sané bij Manchester City onder contract staat. Ik wil ook aan de club mijn excuses aanbieden. De volgende keer zal ik mij terughoudender opstellen”, aldus Kovac.

Sané heeft in Manchester nog een contract tot de zomer van 2021. De Duitser wordt echter al weken gelinkt aan Bayern München. Of er daadwerkelijk een transfer aan zit te komen, is onduidelijk.

Leroy Sané zou worden begeerd door Bayern München. Ⓒ Reuters