Van der Gragt en Brugts gunnen elkaar het winnende doelpunt

Bondscoach Andries Jonker en aanvoerster Sherida Spitse dachten dat het Van der Gragt was, maar in de statistieken stond Brugts als maker van het doelpunt waarmee Oranje zich plaatste voor het WK van volgend jaar. „Ik heb geen idee en het maakt ook niet uit. We gaan naar het WK, daar gaat het om”, aldus Van der Gragt, de kopsterke verdedigster die in de slotfase voorin was geposteerd door Jonker.

Bekijk ook: Oranje Leeuwinnen naar WK voetbal na late zege op IJsland

De blessuretijd liep al op z’n einde toen de ingevallen Brugts vanaf de linkerkant van het veld de bal nog maar eens voor het doel slingerde. „Ons scenario was voorzetten vanaf de zijkanten geven op de langere speelsters voorin”, aldus de 19-jarige aanvalster van PSV. „Ik gooide de bal dus voor de zoveelste keer voor het doel. Niet al die ballen waren goed, eigenlijk alleen deze. Deze was zelfs echt perfect. Omdat ’Steef’ daar stond, moest de keeper reageren. Ik heb geen idee of het mijn goal is of die van haar, het gingen allemaal zo snel. Ik ga de beelden thuis nog eens rustig terugkijken. We gunnen elkaar allebei dat doelpunt”, zei Brugts, die in de gangen van stadion Galgenwaard nog een keer stevig werd geknuffeld door Van der Gragt.