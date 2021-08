Richel Hogenkamp strandt in kwalicaties US Open

De nummer 268 van de wereld moest in een driesetter haar meerdere erkennen in de Britse Samantha Murray Sharan. Het werd 6-2 3-6 7-5 voor de nummer 263 van de wereld.

De 29-jarige Hogenkamp, afgezakt naar plek 268 op de wereldranglijst, serveerde in de derde set bij een 5-4-voorsprong voor de wedstrijd. Hogenkamp stond drie keer in het hoofdtoernooi in New York en bereikte alleen in 2016 de tweede ronde.

Jesper de Jong kon zijn debuut in het kwalificatietoernooi van een grand slam niet opluisteren met een overwinning. De nummer 259 van de wereld verloor in de eerste ronde van de kwalificaties van de Belg Ruben Bemelmans. Het werd 7-5 7-6 (5) voor Bemelmans. De Jong (21) mocht als reserve op het laatste moment zijn opwachting maken.

Alleen Robin Haase wist dinsdag door te dringen tot de tweede kwalificatieronde. Ook Lesley Pattinama-Kerkhove verloor haar eerste partij. Het hoofdtoernooi begint maandag.