Schandalen overschaduwen herdenking overlijden Diego Maradona

Er zijn huldigingen, er is een tv-serie en er worden monumenten opgericht in Buenos Aires. In de buurt waar Maradona woonde werd enkele dagen geleden een gedenksteen onthuld. „Maradona was voor ons altijd een zinnebeeld van vreugde en geluk”, zei afgevaardigde en initiatiefnemer Daniel del Sol. Maradona’s geboortehuis in Villa Fiorito, aan de zuidkant van Buenos Aires, werd zelfs tot nationaal monument uitgeroepen. Op een zijwand van het huis prijkt een muurschildering met het portret van de voetballer, die zijn land in 1986 naar de wereldtitel leidde.

Maar de herdenking van de op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd overleden Argentijn dreigt overschaduwd te worden door een nieuw schandaal in een reeks van aantijgingen. Ditmaal betreft het de beschuldiging van mensenhandel. Een aantal handlangers van Maradona zou diens destijds minderjarige minnares zonder toestemming van haar ouders van Cuba naar Argentinië hebben gebracht. Mavys Álvarez, 37 inmiddels, verklaarde in een interview met webportal ’Infobae’ verkracht en geslagen te zijn door Maradona die haar bovendien tot een borstvergroting zou hebben gedwongen en hebben aangespoord tot drugsgebruik. „Ik heb voor mijn leven gevreesd”, zei ze.

Daarbij komt dat rond de dood van de oud-voetballer de verwijten over de verdeling van de erfenis tussen onder meer Maradona’s dochter Gianinna en zijn vroegere advocaat Matías Morla over en weer vliegen. Daarbij beschuldigt de openbaar aanklager Maradona’s lijfarts Leopoldo Luque, psychiater Agustina Cosachov en een aantal verpleegkundigen van doodslag. Zij zouden hebben geweten hoe slecht de gezondheid van de oud-voetballer was en hem aan zijn lot hebben overgelaten. De aanklager stelt dat Maradona er weliswaar een excessieve levensstijl op nahield, drugs gebruikte en last had van overgewicht, maar mits goed begeleid nog had kunnen leven. „Er moet gerechtigheid komen voor zijn plotselinge dood. We kunnen niet doorgaan alsof er niets gebeurd is”, schreef Gianinna Maradona onlangs op Instagram.