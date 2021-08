Michiel Kramer helpt RKC aan punt bij Fortuna Sittard

Twee weken geleden had Kramer met een treffer ook al een belangrijk aandeel in de zege op AZ (1-0). Met drie doelpunten is Kramer nu, samen met Feyenoorder Bryan Linssen, topscorer van de Eredivisie.

Fortuna begon voor eigen publiek het best. Na een goede, harde voorzet vanaf de rechterkant schoot de Fransman Samy Baghdadi de bal halverwege de eerste helft hoog in het dak van het doel. Kramer zorgde in de 38e minuut voor de gelijkmaker. Hij stond op de juiste plek om de bal in het doel te tikken, nadat doelman Yanick van Osch na een hoekschop in eerste instantie had gered op een kopbal van Ahmed Touba.

De 1-2 viel in de 55e minuut. Na een voorzet van de Deen Jens Odgaard kon Kramer de bal in het lege doel koppen. Fortuna wist de eerste nederlaag van het seizoen te voorkomen dankzij Mats Seuntjens. De aanvaller scoorde in de 68e minuut na een goede steekpass van Tesfaldet Tekie.

In blessuretijd schoot RKC’er Lennerd Daneels de bal in kansrijke positie, uit een vrije trap, over het doel.

