Danny Makkelie fluit kraker tussen PSV en Ajax, Björn Kuipers leidt AZ - Feyenoord

Ajax heeft aan kop van de ranglijst, met een wedstrijd minder gespeeld, 6 punten voorsprong op PSV. AZ staat derde op 10 punten van de Amsterdammers. Feyenoord, dat woensdagavond de inhaalwedstrijd tegen FC Groningen speelt, kijkt al tegen een achterstand van 14 punten aan.

Ajax en PSV stonden de afgelopen weken al twee keer tegenover elkaar. Het competitieduel begin januari in Amsterdam eindigde onder leiding van Kuipers in 2-2. Twee weken geleden troffen de nummers 1 en 2 van de Eredivisie elkaar ook in de kwartfinales van het bekertoernooi. Ajax versloeg PSV met 2-1. Serdar Gözübüyük was toen de scheidsrechter.

De halve finales van het bekertoernooi staan volgende week onder leiding van Allard Lindhout (Vitesse - VVV-Venlo) en Bas Nijhuis (sc Heerenveen - Ajax).