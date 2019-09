Miedema trefzeker in Champions League

De Engelse ploeg won in de eerste ronde van de knock-outfase van de Champions League bij Fiorentina met 4-0. Miedema nam in Florence twee doelpunten voor haar rekening.

Miedema opende in de achttiende minuut de score en was kort na rust verantwoordelijk voor de 0-3. Ook haar collega-internationals Daniëlle van de Donk en Jill Roord speelden mee. Beiden waren er vorige week wel bij toen Nederland het EK-kwalificatieduel met Turkije met 3-0 won.

Over twee weken volgt de return in Londen, maar Arsenal lijkt al vrijwel zeker van een plaats in de achtste finales.