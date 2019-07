’Max was ongeloofelijk briljant in deze loterij’

„Het was ongelooflijk, maar in dit soort races blinkt hij uit. Hij was een klasse apart”, roemde de Engelsman de Limburger.

„We moesten ervoor zorgen dat hij op de juiste momenten de juiste band kreeg. Het had geen zin naar de buienradar te kijken, want er gebeurde van alles op de baan en in diverse bochten was het glibberen. Het was toch een beetje een loterij. Wij gaven hem zoveel mogelijk informatie over zijn concurrenten en hij hield zijn kop erbij. Het was briljant hoe hij de race controleerde.”