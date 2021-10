Ronald Koeman: ’Deze zege houdt ons in leven in Champions League’

Het doel was om te winnen van Dinamo en dat is gelukt, zei Koeman. „Maar we kunnen het ons niet permitteren om zo veel kansen te missen. We verliezen onszelf in de aanval, de aanvallers moeten elkaar beter begrijpen.” De Catalanen misten in de eerste helft kansen via onder anderen Sergiño Dest en Luuk de Jong. „We speelden zeker niet op ons best, anders hadden we met minstens drie doelpunten verschil gewonnen.”

Bekijk ook: Barça wint van Dinamo Kiev en mag nog hopen

De zege is wel een opsteker voor Koeman die zich nu kan gaan opmaken voor de Clásico tegen Real Madrid van aanstaande zondag. „Je richten op een Clásico is altijd makkelijker na een overwinning dan na een nederlaag”, zei hij. Ook matchwinner Gerard Piqué beaamde dat. „Dit soort resultaten helpen ons omdat we er vertrouwen van opdoen, zeker in de aanloop naar zo’n belangrijke wedstrijd.”