Argentinië overklast Italië en wint Finalissima

De UEFA en de Zuid-Amerikaanse bond Conmebol besloten in september vorig jaar een grote finale tussen de twee kampioensploegen te organiseren, kort nadat beide bonden zich krachtig hadden uitgesproken tegen de plannen van wereldvoetbalbond FIFA om het WK eens in de twee jaar te gaan houden in plaats van eens in de vier jaar.

De avond stond ook in het teken van Giorgio Chiellini. De 37-jarige Italiaanse verdediger speelde zijn 117e en laatste interland. Helaas voor hem kwam er geen publiekswissel. Hij keerde in de tweede helft niet meer terug op het veld.

Argentinië had het de eerste twintig minuten nog lastig op Wembley, maar kwam binnen het half uur wel op voorsprong via Lautaro Martínez. Hij hoefde na een heerlijke actie van Lionel Messi, die het duidelijk naar zijn zin had in de nationale ploeg, enkel zijn voet nog maar tegen de bal te zetten.

Prachtige goal Di Maria

De Italianen waren de schrik amper te boven toen Ángel Di María nog voor rust op prachtige wijze de score verdubbelde. Hij liet Gianluigi Donnarumma, zijn ploeggenoot bij PSG, compleet kansloos.

Na rust was het Leonardo Bonucci die de problemen voor Italië bijna nog groter maakte. Uit een terugspeelpassje schoot hij de bal bijna in zijn eigen doel, maar Donnarumma kon nog net redding brengen. Argentinië verzuimde de wedstrijd in het slot te gooien, maar speelde de Italianen wel helemaal zoek. De ploeg van Manchini kwam er geen moment echt aan te pas en werd overlopen door de Argentijnen. Vlak voor tijd tekende Paulo Dybala voor de eindstand.

Senesi

Feyenoorder Marcos Senesi hoopte woensdagavond zijn debuut te maken in het shirt van Argentinië, maar hij moest vanaf de tribune op Wembley toekijken. Ajax-verdediger Nicolas Tagliafico stond wel in de basis bij de Argentijnen.