Wiegman heeft corona en moet laatste groepsduel Engeland laten schieten

Haar assistent Arjan Veurink coacht de ploeg vanaf 21.00 uur in het duel met Noord-Ierland. Wiegman, oud-bondscoach van Oranje, blijft wel op afstand in contact met haar speelsters totdat ze is hersteld, meldt de Engelse voetbalbond.

Toernooifavoriet Engeland is al zeker van de kwartfinales en de groepswinst na eerdere zeges op Noorwegen (8-0) en Oostenrijk: 1-0. Noord-Ierland is na twee nederlagen uitgeschakeld. Gastland Engeland komt woensdag in actie in de kwartfinales.

Bekijk ook: Wiegman legt nadruk op focus en gaat niet rouleren voor laatste groepswedstrijd

Ook het Nederlands elftal werd op het EK al getroffen door coronabesmettingen. Middenvelder Jackie Groenen en spits Vivianne Miedema misten het tweede groepsduel, met Portugal (3-2 winst). Groenen is hersteld en kan zondag tegen Zwitserland weer meedoen in de laatste wedstrijd in de poulefase.

Nederland veroverde in 2017 onder leiding van Wiegman de Europese titel in eigen land. Na de Olympische Spelen van vorige zomer in Tokio, waar Oranje strandde in de kwartfinales, ging Wiegman aan de slag als bondscoach van de Engelse vrouwenploeg.