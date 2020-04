Foto: De Roon steekt draak met ’dierenvriend’ Depay

„Nou, dat was dus de laatste keer dat ik Memphis om advies vroeg voor een huisdier”, stelde De Roon, uitkomend voor Atalanta Bergamo, bij een gefotoshopt beeld van een olifant in een flink overhoop gehaalde huiskamer.

Depay kreeg woensdag veel kritiek over zich heen, omdat hij onlangs een lijger op bezoek had. Het dier is een kruising tussen een mannetjesleeuw en een vrouwtjestijger.

„We betreuren het dat Depay deze foto heeft geplaatst”, zo stelde World Animal Protection Nederland. „Als je op deze manier met wilde dieren in contact kunt zijn, is het echt foute boel en gaat er dierenleed achter schuil.”

De voetballer verdedigde zich door te zeggen dat een lijger geen wild dier is. „Voor de mensen die de feiten niet kennen, hou gewoon je mond. Lijgers worden niet in het wild geboren, maar door mensen gemaakt. Ik denk dat ze niet eens zouden overleven in het wild.”

De Roon en Depay kwamen elkaar in de Nederlandse Eredivisie meermaals tegen. De middenvelder kwam in Nederland uit voor Sparta Rotterdam en sc Heerenveen, terwijl Depay jarenlang onder contract stond bij PSV, voordat hij naar Manchester United vertrok. Inmiddels voetbalt hij voor Olympique Lyon.

Zowel De Roon (29 jaar) als Depay (26 jaar) komt uit de jeugdopleiding van Sparta, maar beiden speelden daar - mede vanwege het leeftijdsverschil - nooit samen. Tegenwoordig zijn de twee vaste waarden in de Oranje-selectie van bondscoach Ronald Koeman.