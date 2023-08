KNVB: 60 maanden stadionverbod voor bezit knalvuurwerk

Het is de KNVB en de clubs menens als het gaat om de bestrijding van voetbalvandalisme. De maat is vol en voor veel voorkomende misdragingen in de stadions bestaat een lijst met flinke straffen in de vorm van stadionverboden en boetes. Die sancties zijn niet mis. Een voorbeeld: voor het in bezit of voorhanden hebben, óf het afsteken van illegaal knalvuurwerk krijgt een bezoeker van een betaald voetbalwedstrijd een stadionverbod van 60 maanden (vijf jaar).

Een fan wordt gecontroleerd. Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP/HH