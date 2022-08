Weer klap voor Dirk Kuyt en ADO: ’Spelers zonder vertrouwen’

,,Ik ga de beelden goed terugkijken en we gaan zorgen dat we beter voor de dag gaan komen”, aldus Kuyt na afloop tegenover ESPN. ,,Op het moment dat wij de eerste goal maken en de andere kansen benutten, speel je een gewonnen wedstrijd. Dan nog moeten er dingen beter, maar dan heb je in ieder geval veel meer vertrouwen. Je zag vandaag dat spelers niet het vertrouwen hebben dat ze op de training hebben. Het belangrijkste is dat we punten gaan pakken.”

ADO liep vorige week tijdens het openingsduel van de Keuken Kampioen Divisie op bezoek bij Heracles Almelo ook al tegen een nederlaag aan. Toen ging de club uit de hofstad uiterst pijnlijk met 4-0 onderuit.

Kuyt stelde zondag voor het duel tegen FC Den Bosch dat hij ondanks die eerdere zeperd veel vertrouwen had in een goed resultaat. ,,Alles zat vorige week tegen. Je moet het vergelijken met iemand die heel goed kan zwemmen in een ijsbad van min drie en niet meer weet hoe hij moet zwemmen. Daar hadden wij last van.”

De ploeg van Kuijt creëerde in het eerste half uur een groot aantal kansen, maar wist doelman Wouter van der Steen van Den Bosch niet te passeren. Anass Ahannach en Asier Cordoba zetten de bezoekers vervolgens - nog voor rust - op een 2-0 voorsprong. Daar kon ADO in de tweede helft, ondanks acht minuten blessuretijd, niets meer tegenover stellen.

ADO Den Haag moest de eerste thuiswedstrijd van het seizoen afwerken zonder publiek, als straf voor de ongeregeldheden tijdens de finale van de play-offs tegen Excelsior. Aanhangers van ADO kwamen direct na de verloren strafschoppenserie het veld op en bekogelden de supporters van Excelsior met onder meer vuurwerk. Ook buiten het stadion liep het uit de hand. De spelers van ADO betraden zondag het lege stadion in groene T-shirts met daarop de tekst 'Our club, our city, our home'.

